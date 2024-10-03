ВВС Израиля нанесли удар по центру медслужбы "Хезболлах" в Бейруте

Истребители израильских ВВС нанесли серию точечных ударов по центральным и южным районам Бейрута.
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Согласно информации, ракеты были выпущены по центру медицинской службы организации "Хезболлах" в квартале Эль-Башура.
Ранее по южной окраине города были нанесены удары тремя крылатыми ракетами, выпущенными с одного из кораблей ВМС Израиля. Раскаты мощных взрывов были слышны по всему Бейруту.
В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о "точном ударе" по Бейруту, не приведя дополнительных деталей.