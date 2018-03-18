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    ВВС Израиля нанесли удар по цели ХАМАС в секторе Газа

    Удар был нанесен в ответ на подрыв взрывного устройства на границе сектора.

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ ВВС Израиля нанесли авиаудар по цели в секторе Газа в ответ на подрыв взрывного устройства на границе сектора.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба армии Израиля в своем Twitter.

    "В ответ на подрыв взрывного устройства у защитного ограждения истребители ВВС Израиля нанесли удар по объекту ХАМАС в секторе Газа. ВС Израиля продолжат действовать, чтобы обеспечить безопасность израильтян", - говорится в сообщении.

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