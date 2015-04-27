ВВС Израиля нанесли удар по боевикам на границе с Сирией

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Израильская авиация нанесла удар по группе боевиков на Голанских высотах на границе с Сирией, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Associated Press.

Как заявили представители военного ведомства, решение нанести авиаудар "для предотвращения атаки" было принято после того, как войска увидели "группу вооруженных террористов", которые приблизились к границе с взрывчаткой, намереваясь использовать ее против израильтян.

О количестве жертв авиаудара не сообщается. Никто в Сирии не взял на себя ответственность за действия группы на Голанских высотах, отмечает Report.

Отношения между Дамаском и Тель-Авивом долгое время остаются напряженными, в частности, из-за наличия спорной территории — Голанских высот. Израиль оккупировал их по итогам Шестидневной войны против Сирии в 1967 году. При этом Дамаск продолжает считать высоты своими.