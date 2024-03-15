ВВС Израиля нанесли новые удары по Ливану в ответ на обстрелы приграничных районов

Израильские военные зафиксировали за последние часы несколько обстрелов со стороны Ливана, в ответ были нанесены авиаудары по объектам организации "Хезболлах" на ливанской территории.

Израильские военные зафиксировали за последние часы несколько обстрелов со стороны Ливана, в ответ были нанесены авиаудары по объектам организации "Хезболлах" на ливанской территории.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, обстрелам подверглись окрестности населенных пунктов Штула и Зарит, а также район горы Хар-Дов на севере Израиля. После этого истребители ВВС Израиля атаковали объект "Хезболлах" в районе поселка Хула на юге Ливана и наблюдательный пост в районе Марвахина.

Кроме того, израильская артиллерия снова открыла огонь в направлении Вади-Хамуля на юге Ливана "с целью устранения непосредственной угрозы". Помимо этого, в течение дня были нанесены удары по инфраструктуре "Хезболлах" в районе населенных пунктов Кфар-Килла и Лабуне, проинформировали в армии.