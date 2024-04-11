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ВВС Израиля нанесли авиаудары в районе Рафаха на юге Газы

ВВС Израиля нанесли авиаудары в районе Рафаха на юге Газы Израильская военная авиация нанесла несколько ударов в районе города Рафах на юге сектора Газа.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 05:38
ВВС Израиля нанесли авиаудары в районе Рафаха на юге Газы

Израильская военная авиация нанесла несколько ударов в районе города Рафах на юге сектора Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Jerusalem Post.

"ВВС Израиля нанесли удары по различным целям в районе Рафаха в секторе Газа в среду вечером", - сообщает издание со ссылкой на заявления израильских СМИ.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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