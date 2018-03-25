ВВС Израиля нанесли авиаудары по ХАМАС в секторе Газа

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям боевиков в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе армии Израиля.

"Самолёты ВВС Израиля атаковали террористический объект на территории военного комплекса, принадлежащего террористической организации ХАМАС в городе Рафахе, на юге сектора Газа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, удар был нанесён после того, как группа палестинцев проникла через границу и попыталась поджечь строительную технику, возводящую разделительные сооружения.