ВВС Израиля начали новую серию атак на военные объекты в Иране

Израильские военно-воздушные силы начали осуществлять еще одну серию ударов по военным целям на западе Ирана.

Израильские военно-воздушные силы начали осуществлять еще одну серию ударов по военным целям на западе Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме того, "утром ВВС атаковали ракетные пусковые установки в Иране, готовые к запуску ракет в сторону территории Государства Израиль, а также солдат иранских вооруженных сил", продолжили в пресс-службе, отметив, что удары были нанесены также по "пусковым установкам, которые некоторое время назад были использованы для запусков ракет в сторону территории Государства Израиль".

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, назвав ее целью срыв ядерной и ракетной программ Тегерана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Они сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.