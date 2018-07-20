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    ВВС Израиля начали налет на объекты ХАМАС в секторе Газа

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Израильские самолеты начали в пятницу масштабный налет на объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел солдат в районе границы.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном коммюнике.

    Самолеты ВВС Израиля начали в пятницу масштабные налеты на объекты движения ХАМАС в секторе Газа, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

    Налеты начались в ответ на обстрел израильских солдат на границе.

    "Истребители ВВС Израиля начали масштабный налет на военные объекты ХАМАС по всему сектору Газа в ответ на серьезный инцидент, в ходе которого на границе подверглись обстрелу израильские солдаты", - сообщается в пресс-службе.

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