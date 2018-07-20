ВВС Израиля начали налет на объекты ХАМАС в секторе Газа

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Израильские самолеты начали в пятницу масштабный налет на объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел солдат в районе границы.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном коммюнике.

Самолеты ВВС Израиля начали в пятницу масштабные налеты на объекты движения ХАМАС в секторе Газа, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Налеты начались в ответ на обстрел израильских солдат на границе.

"Истребители ВВС Израиля начали масштабный налет на военные объекты ХАМАС по всему сектору Газа в ответ на серьезный инцидент, в ходе которого на границе подверглись обстрелу израильские солдаты", - сообщается в пресс-службе.