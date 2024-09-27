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ВВС Израиля атаковали за сутки 220 целей "Хезболлах"

ВВС Израиля атаковали за сутки 220 целей "Хезболлах" Израильские военно-воздушные силы за сутки атаковали 220 военных целей радикальное движения "Хезболлах" в Ливане.
Другие страны
27 сентября 2024 г. 02:59
ВВС Израиля атаковали за сутки 220 целей Хезболлах

Израильские военно-воздушные силы за сутки атаковали 220 военных целей радикальное движения "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Среди целей, по которым были нанесены удары, израильские военные перечислили "террористические объекты", "пусковые установки, использовавшиеся для обстрелов израильской территории", склады ракет и оружия, а также вооруженных радикалов.

"Армия обороны Израиля продолжает действовать, чтобы ослабить и уничтожить террористический потенциал "Хезболлах", - отмечается в заявлении.

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