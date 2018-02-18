ВВС Израиля атаковали шесть целей в секторе Газа

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Израильские военные сообщили, что нанесли авиаудары по шести целям в секторе Газа в ответ на подрыв фугаса, заложенного палестинцами на пути следования армейского патруля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, среди целей бомбардировок возмездия за ранение четырех солдат армейская пресс-служба называет подземный туннель, который боевики рыли в направлении Израиля из столичного предместья аз-Зейтун, военные базы в городах Хан-Юнис и Дейр аль-Балах с оружейными мастерскими.

В овтет палестинская сторона выпустила ракету из сектора Газа в направлении Израиля.

"Зафиксирован пуск ракеты из сектора Газа по израильской территории", — сообщают военные.

На ракетные обстрелы из сектора Газа израильская армия отвечает авиаударами по объектам палестинских военизированных группировок.