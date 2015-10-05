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    ВВС Израиля атаковали сектор Газа

    Сведений о пострадавших при обмене ударами не поступало

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Израильская авиация в ночь на понедельник атаковала сектор Газа в ответ на ракету, выпущенную оттуда накануне. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля. 

    Сведений о пострадавших при обмене ударами не поступало. Целью бомбардировки военные назвали объект движения ХАМАС в северной части подконтрольного ему анклава.

    Согласно данным пресс-службы армии, с начала года палестинцы выпустили по Израилю 16 ракет в нарушение перемирия, которое действует с августа 2014 года.

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