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ВВС Израиля атаковали ракетную установку в гуманитарной зоне на юге Газы

ВВС Израиля атаковали ракетную установку в гуманитарной зоне на юге Газы Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по готовой к запускам ракетной установке, размещенной в гуманитарной зоне на юге сектора Газа.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 02:39
ВВС Израиля атаковали ракетную установку в гуманитарной зоне на юге Газы

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по готовой к запускам ракетной установке, размещенной в гуманитарной зоне на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ракетная установка была нацелена на территорию Израиля и представляла непосредственную угрозу для израильских гражданских лиц", - говорится в заявлении. "После удара были зафиксированы вторичные детонации", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что "перед ударами были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам", среди которых военные перечислили "оповещение гражданского населения в этом районе об эвакуации", а также "использование высокоточных боеприпасов и воздушного наблюдения".

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