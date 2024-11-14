ВВС Израиля атаковали ракетную установку в гуманитарной зоне на юге Газы

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по готовой к запускам ракетной установке, размещенной в гуманитарной зоне на юге сектора Газа.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по готовой к запускам ракетной установке, размещенной в гуманитарной зоне на юге сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ракетная установка была нацелена на территорию Израиля и представляла непосредственную угрозу для израильских гражданских лиц", - говорится в заявлении. "После удара были зафиксированы вторичные детонации", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что "перед ударами были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда гражданским лицам", среди которых военные перечислили "оповещение гражданского населения в этом районе об эвакуации", а также "использование высокоточных боеприпасов и воздушного наблюдения".