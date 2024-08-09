ВВС Израиля атаковали ракетную установку и военные объекты "Хезболлах" в Ливане

Истребители ВВС Израиля атаковали с воздуха пусковую установку и военные сооружения движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Истребители ВВС Израиля атаковали с воздуха пусковую установку и военные сооружения движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"Истребители нанесли удар по пусковой установке "Хезболлах" с готовыми к запуску ракетами в районе Хамаама на юге Ливана", - говорится в заявлении. Кроме того, ВВС Израиля атаковали "террористические объекты" в районах населенных пунктов Айта-эш-Шаб, Мехабиб, Маркаба и Кфар-Кила в южной части Ливана, продолжили в пресс-службе.

В ответ на запуски снарядов по израильской территории артиллерия также нанесла удары по району Мейс-эль-Джебель в Ливане, добавили военные.