ВВС Израиля атаковали радикалов в районе школы БАПОР в Газе

ВВС Израиля нанесли удары по вооруженным радикалам, действовавшим из строений, расположенных в районе одной из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в центральной части сектора Газа.

ВВС Израиля нанесли удары по вооруженным радикалам, действовавшим из строений, расположенных в районе одной из школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в центральной части сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Ранее сегодня ВВС Израиля нанесли удары по нескольким террористам, действовавшим в строениях, расположенных в районе школы БАПОР "Аль-Джауни" в центральной части сектора Газа. Это место служило укрытием и оперативным штабом, из которого велось управление и осуществлялись нападения на израильские войска в секторе Газа", - говорится в заявлении.

Согласно информации, "перед ударом были предприняты многочисленные шаги для снижения риска нанесения ущерба гражданскому населению", включая "использование наблюдения с воздуха".

"Террористическая организация ХАМАС систематически нарушает международное право, используя гражданские структуры и население в качестве живого щита для террористических атак против Государства Израиль", - сообщили в армейской пресс-службе.