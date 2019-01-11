ВВС Израиля атаковали позиции ХАМАС в секторе Газа

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В пятницу силами ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были нанесены два удара по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Первым атаке с воздуха подвергся наблюдательный пункт террористов на севере анклава.Несколькими часами ранее, как сообщается, на границе сектора Газы прошел 42-й этап "Марша возвращения". По предварительным данным, в беспорядках принимали участие около 13 тысяч человек.

Вскоре после начала акции в сторону забора безопасности палестинцами были брошены несколько взрывных устройств, уточняется в сообщении армейской пресс-службы.Отмечается также, что были зафиксированы три попытки проникновения палестинцев на израильскую территорию на северном участке границы.

В одном из инцидентов военнослужащие открыли огонь в сторону подозреваемых, которые, как и в двух других случаях, сразу же вернулись обратно в Газу.