О нас

ВВС Израиля атаковали отряд ракетчиков "Хезболлах" на юге Ливана

ВВС Израиля атаковали отряд ракетчиков "Хезболлах" на юге Ливана Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по отряду ракетчиков движения "Хезболлах", которые запускали ракеты в сторону израильской территории в районе Шихина на юге Ливана.
Другие страны
22 августа 2024 г. 00:16
ВВС Израиля атаковали отряд ракетчиков Хезболлах на юге Ливана

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по отряду ракетчиков движения "Хезболлах", которые запускали ракеты в сторону израильской территории в районе Шихина на юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что помимо этого ВВС Израиля атаковали военное строение "Хезболлах" в районе Кфар-Кила, а израильская артиллерия нанесла удары с целью устранения угроз в ряде районов на юге Ливана.

Ранее ведомство сообщило, что за последние 48 часов из Ливана на израильскую территорию было выпущено 180 ракет и беспилотных летательных аппаратов, в результате чего ранения получил один израильтянин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail HHQ Livanın cənubunda "Hizbullah" qüvvələrinə hücum edib

Другие новости из категории

В серьезном ДТП в турецком Мардине пострадали семь человек
В серьезном ДТП в турецком Мардине пострадали семь человек
22 августа 2024 г. 00:47
В Чикаго задержаны десятки протестующих против политики властей
В Чикаго задержаны десятки протестующих против политики властей
21 августа 2024 г. 23:50
Генштаб ВС Ирана опроверг версию Fars о причинах крушения вертолета Раиси
Генштаб ВС Ирана опроверг версию Fars о причинах крушения вертолета Раиси
21 августа 2024 г. 23:21
Глава разведки Израиля признал провал возглавляемого им ведомства 7 октября
Глава разведки Израиля признал провал возглавляемого им ведомства 7 октября
21 августа 2024 г. 23:11
Шольц заявил, что поддерживает Молдову на пути вступления в ЕС
Шольц заявил, что поддерживает Молдову на пути вступления в ЕС
21 августа 2024 г. 22:33
В Чехии эвакуировали почти 600 человек из-за угрозы взрыва авиабомбы
В Чехии эвакуировали почти 600 человек из-за угрозы взрыва авиабомбы
21 августа 2024 г. 22:18
В Индии число погибших при взрыве на фармзаводе возросло до 17 человек
В Индии число погибших при взрыве на фармзаводе возросло до 17 человек
21 августа 2024 г. 21:36
Конгрессмен назвал ужасающим уровень боеготовности ВС США
Конгрессмен назвал ужасающим уровень боеготовности ВС США
21 августа 2024 г. 21:27
В офисе генсека ООН заявили о серьезном риске применения ядерного оружия
В офисе генсека ООН заявили о серьезном риске применения ядерного оружия
21 августа 2024 г. 21:08
Министр обороны Израиля заявил о разгроме бригады Рафах движения ХАМАС
Министр обороны Израиля заявил о разгроме бригады "Рафах" движения ХАМАС
21 августа 2024 г. 20:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi