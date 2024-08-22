ВВС Израиля атаковали отряд ракетчиков "Хезболлах" на юге Ливана

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по отряду ракетчиков движения "Хезболлах", которые запускали ракеты в сторону израильской территории в районе Шихина на юге Ливана.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по отряду ракетчиков движения "Хезболлах", которые запускали ракеты в сторону израильской территории в районе Шихина на юге Ливана.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что помимо этого ВВС Израиля атаковали военное строение "Хезболлах" в районе Кфар-Кила, а израильская артиллерия нанесла удары с целью устранения угроз в ряде районов на юге Ливана.

Ранее ведомство сообщило, что за последние 48 часов из Ливана на израильскую территорию было выпущено 180 ракет и беспилотных летательных аппаратов, в результате чего ранения получил один израильтянин.