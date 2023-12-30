ВВС Израиля ударили по окрестностям аэропорта Алеппо

ВВС Израиля нанесли ракетные удары по окрестностям международного аэропорта Алеппо.

ВВС Израиля нанесли ракетные удары по окрестностям международного аэропорта Алеппо.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, атака последовала со стороны Средиземного моря, к западу от порта Латакия.

Сообщается, что в результате ракетных ударов нанесен материальный урон.

По информации телеканала Al Hadath, израильские ВВС выпустили ракеты по складам с оружием шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии. Данных о потерях в рядах шиитских бойцов не приводятся.

29 декабря истребители F-16 и F-35 ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам возле международного аэропорта сирийской столицы и взлетно-посадочной полосе. В результате атаки повреждены объекты военной инфраструктуры, о жертвах и пострадавших не сообщалось.