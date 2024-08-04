О нас

ВВС Израиля атаковали около 50 целей по всей Газе

ВВС Израиля атаковали около 50 целей по всей Газе Израильские ВВС за минувшие сутки атаковали около 50 различных целей по всему сектору Газа.
Другие страны
4 августа 2024 г. 14:36
ВВС Израиля атаковали около 50 целей по всей Газе

Израильские ВВС за минувшие сутки атаковали около 50 различных целей по всему сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

Согласно информации, целями ударов стали отряды вооруженных палестинских радикалов, наблюдательные посты и различные объекты военной инфраструктуры.

Отмечается, что ВВС Израиля поддержали сухопутные подразделения в районе города Рафах на юге анклава, где проводились точечные рейды, и в центральной части сектора Газа. В результате, по данным ЦАХАЛ, были ликвидированы отряды вооруженных радикалов, несколько объектов инфраструктуры, в том числе склад с оружием, использовавшийся, боевым крылом движения ХАМАС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri Qəzzada 50-yə yaxın hədəfə hücum edib

Экслюзивные новости

Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
31 июля 2024 г. 12:15
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
31 июля 2024 г. 10:11
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
Рафал Поборски: Я был рядом с азербайджанским народом и в сложные, и радостные дни
30 июля 2024 г. 13:40
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
Директор: Европе необходимо поторопиться с решением проблемы энергетического кризиса
29 июля 2024 г. 12:59
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi