ВВС Израиля атаковали около 50 целей по всей Газе

Израильские ВВС за минувшие сутки атаковали около 50 различных целей по всему сектору Газа.

Израильские ВВС за минувшие сутки атаковали около 50 различных целей по всему сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

Согласно информации, целями ударов стали отряды вооруженных палестинских радикалов, наблюдательные посты и различные объекты военной инфраструктуры.

Отмечается, что ВВС Израиля поддержали сухопутные подразделения в районе города Рафах на юге анклава, где проводились точечные рейды, и в центральной части сектора Газа. В результате, по данным ЦАХАЛ, были ликвидированы отряды вооруженных радикалов, несколько объектов инфраструктуры, в том числе склад с оружием, использовавшийся, боевым крылом движения ХАМАС.