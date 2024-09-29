ВВС Израиля атаковали около 45 объектов "Хезболлах" на юге Ливана

Истребители ВВС Израиля некоторое время назад атаковали еще около 45 объектов движения "Хезболлах" в Ливане.

Истребители ВВС Израиля некоторое время назад атаковали еще около 45 объектов движения "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

Согласно информации, эти объекты располагались в районе населенного пункта Кафра на юге Ливана. Целями ударов были склады с оружием и другая военная инфраструктура "Хезболлах", заявили в пресс-службе.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам движения.