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ВВС Израиля атаковали около 45 объектов "Хезболлах" на юге Ливана

ВВС Израиля атаковали около 45 объектов "Хезболлах" на юге Ливана Истребители ВВС Израиля некоторое время назад атаковали еще около 45 объектов движения "Хезболлах" в Ливане.
Другие страны
29 сентября 2024 г. 19:50
ВВС Израиля атаковали около 45 объектов Хезболлах на юге Ливана

Истребители ВВС Израиля некоторое время назад атаковали еще около 45 объектов движения "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram.

Согласно информации, эти объекты располагались в районе населенного пункта Кафра на юге Ливана. Целями ударов были склады с оружием и другая военная инфраструктура "Хезболлах", заявили в пресс-службе.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам движения.

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