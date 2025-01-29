ВВС Израиля атаковали грузовик с оружием "Хезболлах" на юге Ливана

Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по грузовику с оружием и еще одному транспортному средству радикального движения "Хезболлах" в районе Набатии на юге Ливана.

Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по грузовику с оружием и еще одному транспортному средству радикального движения "Хезболлах" в районе Набатии на юге Ливана.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Грузовик и еще одно транспортное средство были атакованы после того, как Армия обороны Израиля вела наблюдение за ними во время перевозки оружия", - говорится в заявлении.

ЦАХАЛ "полон решимости продолжать действовать в соответствии с договоренностями между Израилем и Ливаном", несмотря на "попытки "Хезболлах" вернуться на юг Ливана", отметили израильские военные. Они добавили, что "будут действовать против любой угрозы, которая может возникнуть для Израиля и его граждан".