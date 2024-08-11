ВВС Израиля атаковали 30 целей радикалов в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли за прошедшие сутки удары по 30 различным целям радикалов по всему сектору Газа.

Израильские ВВС нанесли за прошедшие сутки удары по 30 различным целям радикалов по всему сектору Газа.

Как передает Report , об этом сообщила в Telegram армейская пресс-служба.

Отмечается, что среди атакованных целей военные перечислили схроны оружия, военные сооружения, а также пусковую установку для противотанковых ракет.

Согласно информации, израильские сухопутные войска продолжают операции в районе города Рафах на юге сектора. В частности, утром 11 августа военные заметили выходящий из туннеля "террористический отряд" и ликвидировали его ударом с воздуха. Еще один отряд радикалов был атакован в "военном сооружении" поблизости от расположения израильских войск, продолжили в пресс-службе.

Военные также сообщили, что 10 августа военнослужащие "нанесли удар по району, из которого были выпущены снаряды" по территории Израиля, а также атаковали "военное строение, использовавшееся ракетным подразделением ХАМАС".