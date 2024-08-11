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ВВС Израиля атаковали 30 целей радикалов в секторе Газа

ВВС Израиля атаковали 30 целей радикалов в секторе Газа Израильские ВВС нанесли за прошедшие сутки удары по 30 различным целям радикалов по всему сектору Газа.
Другие страны
11 августа 2024 г. 12:06
ВВС Израиля атаковали 30 целей радикалов в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли за прошедшие сутки удары по 30 различным целям радикалов по всему сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщила в Telegram армейская пресс-служба.

Отмечается, что среди атакованных целей военные перечислили схроны оружия, военные сооружения, а также пусковую установку для противотанковых ракет.

Согласно информации, израильские сухопутные войска продолжают операции в районе города Рафах на юге сектора. В частности, утром 11 августа военные заметили выходящий из туннеля "террористический отряд" и ликвидировали его ударом с воздуха. Еще один отряд радикалов был атакован в "военном сооружении" поблизости от расположения израильских войск, продолжили в пресс-службе.

Военные также сообщили, что 10 августа военнослужащие "нанесли удар по району, из которого были выпущены снаряды" по территории Израиля, а также атаковали "военное строение, использовавшееся ракетным подразделением ХАМАС".

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