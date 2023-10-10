ВВС Италии вывезли около 200 граждан страны из Израиля

Два борта ВВС Италии примерно с 200 гражданами республики прибудут 10 октября на военный аэродром Пратика-ди-Маре в 30 км к югу-западу от Рима.

Два борта ВВС Италии примерно с 200 гражданами республики прибудут 10 октября на военный аэродром Пратика-ди-Маре в 30 км к югу-западу от Рима.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер и министр иностранных дел страны Антонио Таяни в социальной сети "X".

"Около 200 итальянцев возвращаются из Израиля на двух военных самолетах", - написал он.

По данным газеты La Repubblica, первый борт вылетел из Пратика-ди-Маре в понедельник вечером, второй самолет находился в Кувейте и после посадки на Кипре был направлен в аэропорт Бен-Гурион. Их прибытие в Рим ожидается до 09:30 по местному времени.

Днем ранее Таяни сообщил, что двое итальянцев числятся пропавшими без вести после атаки ХАМАС.