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ВВС Испании подтвердили смерть пилота при крушении истребителя F-18 в Арагоне

ВВС Испании подтвердили смерть пилота при крушении истребителя F-18 в Арагоне Испанский пилот погиб в результате крушения истребителя F-18 в автономном сообществе Арагон.
Другие страны
4 октября 2024 г. 17:10
ВВС Испании подтвердили смерть пилота при крушении истребителя F-18 в Арагоне

Испанский пилот погиб в результате крушения истребителя F-18 в автономном сообществе Арагон.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении Военно-воздушных сил королевства в соцсети "X".

"С сожалением сообщаем вам, что подтверждена гибель нашего коллеги, подполковника Пабло Эстрада Мартина, служившего в формировании Ala 12, в результате крушения F-18. Мы присоединяемся к его семье и друзьям в их скорби. Покойся с миром, товарищ", - говорится в сообщении ВВС.

Ранее сообщалось, что самолет F-18 потерпел аварию в окрестностях провинции Теруэль. Были задействованы спасательные ресурсы для поиска пилота.

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