​ВВС Ирака за сутки уничтожили 130 боевиков ИГИЛ

Баку. 17 Июля. REPORT.AZ/ Армейская авиация и ВВС Ирака в четверг ликвидировали в провинции Анбар 130 боевиков террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны страны.

"В результате ударов, нанесенных в районе города Эль- Халдия военно-воздушными силами и армейской авиацией, были уничтожены 60 экстремистов, 14 заминированных транспортных средств и 8 укреплений", - уточнило ведомство.

"В ходе удара армейской авиации в районе фабрики по производству удобрений в городе Рамади были убиты 70 боевиков ИГИЛ", - добавило министерство.

В понедельник командование армии Ирака заявило о начале наступления на позиции экстремистов в провинции Анбар. Направлениями главных ударов военной операции стали Рамади и Эль-Фаллуджа. Оба города до сих пор находятся в руках боевиков ИГИЛ.