ВВС Ирака уничтожили на севере страны семь боевиков ИГИЛ

Семь боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) ликвидированы в результате удара ВВС Ирака на севере страны.
Как передает Report, об этом сообщил новостной портал
"В результате успешного взаимодействия сразу нескольких спецслужб на границе провинций Салах-эд-Дин и Найнава был обнаружен командный пункт лидеров террористов ИГИЛ. Истребители F-16 нанесли точечные удары с воздуха по укрытию боевиков, представлявшему собой пещеру длиной 140 метров. По предварительным данным, уничтожены семь террористов, занимавших командные должности", - подчеркивается в тексте.