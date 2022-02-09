ВВС Ирака уничтожили на севере страны семь боевиков ИГИЛ

Семь боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) ликвидированы в результате удара ВВС Ирака на севере страны.

Семь боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) ликвидированы в результате удара ВВС Ирака на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал SHAFAQ News со ссылкой на заявление силовых структур арабской республики.

"В результате успешного взаимодействия сразу нескольких спецслужб на границе провинций Салах-эд-Дин и Найнава был обнаружен командный пункт лидеров террористов ИГИЛ. Истребители F-16 нанесли точечные удары с воздуха по укрытию боевиков, представлявшему собой пещеру длиной 140 метров. По предварительным данным, уничтожены семь террористов, занимавших командные должности", - подчеркивается в тексте.