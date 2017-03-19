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    ВВС Ирака уничтожили 6 командиров ИГ

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Иракская авиация уничтожила шестерых иностранцев-главарей террористической организации ИГ в результате авиаударов в Мосуле.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на иракскую разведку.

    По данным разведки, среди уничтоженных главарей оказался некий гражданин РФ Абдул Карим ар-Русий по прозвищу Абу Самир. Среди других убитых командиров – террористы из Франции, Великобритании, Турции и Марокко, заявили разведчики.

    Правительственные силы вышли на финальную стадию операции по освобождению Мосула от боевиков ИГ.

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