ВВС Ирака уничтожили 6 командиров ИГ

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Иракская авиация уничтожила шестерых иностранцев-главарей террористической организации ИГ в результате авиаударов в Мосуле.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на иракскую разведку.

По данным разведки, среди уничтоженных главарей оказался некий гражданин РФ Абдул Карим ар-Русий по прозвищу Абу Самир. Среди других убитых командиров – террористы из Франции, Великобритании, Турции и Марокко, заявили разведчики.

Правительственные силы вышли на финальную стадию операции по освобождению Мосула от боевиков ИГ.