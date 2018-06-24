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    ВВС Ирака уничтожили 45 боевиков ИГ

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Ударом иракской авиации уничтожены 45 боевиков «ИГ» на востоке Сирии. Об этом в субботу сообщило военное командование Ирака.

    Как передает Report, удар был нанесен по месту, где проходила встреча главарей террористической группировки.

    Начиная с прошлого года, Ирак провел несколько воздушных атак против боевиков «ИГ» в Сирии. Все эти атаки были проведены с одобрения официального Дамаска и командования возглавляемой США международной антитеррористической коалиции.

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