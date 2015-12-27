ВВС Ирака уничтожили 25 командиров ИГИЛ на западе страны

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ ВВС Ирака ликвидировали в провинции Анбар на западе страны 25 полевых командиров группировки "ИГИЛ", сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что бойцы иракских антитеррористических подразделений окружили боевиков ИГИЛ в комплексе административных зданий в центре города Эр-Рамади в провинции Анбар.

"Под контролем командования объединенных действий самолеты ВВС Ирака нанесли в воскресенье вечером точный авиаудар в городе Эль-Каим на западе провинции Анбар. В результате удара убиты 25 командиров террористической группировки ИГИЛ, уничтожены два пункта дислокации террористов", — цитирует агентство заявление военных.

Иракская армия при поддержке ВВС, бойцов народного ополчения и авиации международной коалиции во главе с США продолжает масштабную операцию против террористов в провинции Анбар на западе страны. Одним из главных очагов боев остается административный центр провинции — город Эр-Рамади.