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    ВВС Ирака уничтожили 30 командиров ИГ

    Авиудар был нанесен во время очередного собрания 30 высокопоставленных командиров ИГ

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Иракские ВВС авиаударом уничтожили здание с 30 командирами террористической группировки "Исламское государство" в сирийской деревне ас-Суса на юго-востоке САР.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило объединенное командование ВС Ирака.

    "Сегодня иракские самолеты F-16 нанесли болезненный и мощный авиаудар по району ас-Суса на сирийской территории. Полностью ликвидирована цель – двухэтажный дом, использовавшийся как укрытие для террористов и место собраний", - сообщается в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы.

    Отмечается, что авиудар был нанесен во время очередного собрания "30 высокопоставленных командиров ИГ".

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