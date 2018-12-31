ВВС Ирака уничтожили 30 командиров ИГ

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Иракские ВВС авиаударом уничтожили здание с 30 командирами террористической группировки "Исламское государство" в сирийской деревне ас-Суса на юго-востоке САР.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявило объединенное командование ВС Ирака.

"Сегодня иракские самолеты F-16 нанесли болезненный и мощный авиаудар по району ас-Суса на сирийской территории. Полностью ликвидирована цель – двухэтажный дом, использовавшийся как укрытие для террористов и место собраний", - сообщается в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы.

Отмечается, что авиудар был нанесен во время очередного собрания "30 высокопоставленных командиров ИГ".