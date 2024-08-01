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ВВС Индии столкнулись с задержкой поставок отечественных истребителей Tejas Mk1А

ВВС Индии столкнулись с задержкой поставок отечественных истребителей Tejas Mk1А Военно-воздушные силы Индии в лучшем случае получат только половину из 16 новейших серийных истребителей собственной разработки Tejas Mk1А, которые должны быть согласно контракту поставлены в 2024-2025 финансовом году (начался 1 апреля).
Другие страны
1 августа 2024 г. 10:58
ВВС Индии столкнулись с задержкой поставок отечественных истребителей Tejas Mk1А

Военно-воздушные силы Индии в лучшем случае получат только половину из 16 новейших серийных истребителей собственной разработки Tejas Mk1А, которые должны быть согласно контракту поставлены в 2024-2025 финансовом году (начался 1 апреля).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает The Times of India.

По данным источников, поставка первого из истребителей Tejas Mk1А была запланирована на 31 марта, но теперь она перенесена на сентябрь. Поставку затормозили проблемы с выпуском истребителей у авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL), а также задержка с получением от американской корпорации General Electric турбореактивных двигателей F-404.

HAL должна к февралю 2028 года поставить индийским ВВС 83 Tejas Mk1A, военно-воздушные силы планируют подписать еще один контракт на поставку дополнительно 97 самолетов этого типа.

Tejas Mk1А является модификацией состоящего на вооружении ВВС истребителей Tejas Mk1. В 2025 году ожидается производство новой версии самолетов, получившей название Tejas Mk2. Они будут оснащены двигателями GE-F414, которые намерены совместно производить в Индии HAL и General Electric. Всего планируется выпустить 200 таких истребителей.

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Версия на английском языке India's homegrown Tejas Mk1A fighter jets face delivery delays

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