ВВС Индии отложили покупку у России вертолетов Ми-17В5

ВВС Индии отложили покупку у России 48 вертолетов средней грузоподъемности Ми-17В5 в связи с правительственный проектом "Made in India" по поддержке отечественного производства.

ВВС Индии отложили покупку у России 48 вертолетов средней грузоподъемности Ми-17В5 в связи с правительственный проектом "Made in India" по поддержке отечественного производства.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Ani со ссылкой на источники.

"Было принято решение закрыть сделку. Было решено о том, что силы (ВВС) будут поддерживать программу местных вертолетов средней грузоподъемности", - сообщили ANI правительственные источники.

Собеседники агентства отметили, что решение об отмене тендера было принято задолго до начала войны между Россией и Украиной и было частью контрактов, пересмотренных в связи с решением правительства Индии заменить импортируемые товары производимыми в Индии в рамках проекта "Made in India".