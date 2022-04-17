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ВВС Индии отложили покупку у России вертолетов Ми-17В5

ВВС Индии отложили покупку у России вертолетов Ми-17В5 ВВС Индии отложили покупку у России 48 вертолетов средней грузоподъемности Ми-17В5 в связи с правительственный проектом "Made in India" по поддержке отечественного производства.
Другие страны
17 апреля 2022 г. 00:28
ВВС Индии отложили покупку у России вертолетов Ми-17В5

ВВС Индии отложили покупку у России 48 вертолетов средней грузоподъемности Ми-17В5 в связи с правительственный проектом "Made in India" по поддержке отечественного производства.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ani со ссылкой на источники.

"Было принято решение закрыть сделку. Было решено о том, что силы (ВВС) будут поддерживать программу местных вертолетов средней грузоподъемности", - сообщили ANI правительственные источники.

Собеседники агентства отметили, что решение об отмене тендера было принято задолго до начала войны между Россией и Украиной и было частью контрактов, пересмотренных в связи с решением правительства Индии заменить импортируемые товары производимыми в Индии в рамках проекта "Made in India".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Hindistan Rusiyadan helikopter alınmasını təxirə salıb

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