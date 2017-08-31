ВВС и разведка Ирака уничтожили почти 100 боевиков ИГ

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ ВВС и разведслужбы Ирака провели совместную операцию, в результате которой на западе страны были ликвидированы почти 100 боевиков террористической группировки ИГ, в том числе один из приближенных ее главаря Абу Бакра аль-Багдади.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщает телеканал "Ас-Сумария", в среду военно-информационная служба ВС арабской страны.

По ее данным, рейды были проведены 29 августа в районе еще остающегося под контролем террористов Эль-Каима, расположенного в 350 км западнее Рамади - административного центра провинции Анбар. Всего бомбардировкам подверглось шесть целей, в результате полностью уничтожен один из главных штабов ИГ, а также две заминированные машины, которые были пригнаны радикалами из приграничного с Ираком сирийского района Бу-Кемаль.

"Результатом налетов стала ликвидация 94 боевиков, среди которых - террорист Мулла Хашем Фархат, один из бывших главарей группировки в Талль-Афаре (провинция Найнава) и соратник преступника аль-Багдади", - отмечается в коммюнике службы.

