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ВВС ФРГ завершили многонедельные учения в Австралии

ВВС ФРГ завершили многонедельные учения в Австралии Самолеты ВВС Германии завершили многонедельные международные учения в Австралии.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 15:37
ВВС ФРГ завершили многонедельные учения в Австралии

Самолеты ВВС Германии завершили многонедельные международные учения в Австралии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя ВВС ФРГ генерал-лейтенанта Инго Герхарца.

"Совместные учения с другими странами - это сигнал нашим ценным партнерам в регионе", - сказал Герхарц по окончании учений в Дарвине. При этом он добавил, что маневры также были сложной задачей из-за высоких температур и влажности. "Площадь учений размером с Германию. И здесь проходит не одна сотня воздушных трасс с гражданскими авиалайнерами", - отметил инспектор ВВС ФРГ.

"Это соответствует руководящим принципам в отношении Индо-Тихоокеанского региона, изданным федеральным правительством в 2020 году, о том, что просто нужно больше сосредоточиться на этом регионе из-за его большого экономического значения для нас", - подчеркнул он. Это были первые учения такого рода для ВВС Германии. На обратном пути запланированы визиты к региональным партнерам. "Теперь мы собираемся и в понедельник начнем обратный путь через Сингапур с одной особенностью: мы делим флот. Три Eurofighter отправляются в Японию, один A400M - в Южную Корею", - заключил Герхарц.

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