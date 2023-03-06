ВВС ФРГ и Британии будут патрулировать воздушное пространство стран Балтии

Германские и британские ВВС по поручению НАТО будут совместно патрулировать воздушное пространство стран Балтии.

Германские и британские ВВС по поручению НАТО будут совместно патрулировать воздушное пространство стран Балтии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ.

По его информации, совместное патрулирование начнется уже 6 марта в Эстонии. Впервые воздушные патрули будут смешанными, то есть состоять как из немецких, так и британских Eurofighter. "Главная задача - обнаружение и сопровождение российских военных самолетов", - утверждал представитель Минобороны ФРГ.

В августе 2022 года Германия на 9 месяцев в рамках программы НАТО взяла на себя патрулирование воздушного пространства над странами Балтии (NATO Baltic Air Policing). С этой целью на авиабазе Эмари в Эстонии дислоцированы пять истребителей Eurofighter и размещены около 150 немецких военнослужащих. В апреле ФРГ передаст свои обязанности Великобритании.