ВВС Франции способны оперативно задействовать менее половины авиапарка

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Около 40% авиапарка ВВС Франции возможно задействовать в оперативном режиме. Такие сведения привела газета Liberacion со ссылкой на результаты депутатского запроса во французское оборонное ведомство от 16 июня, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Из 93 истребителей Rafale - гордости французской авиапромышленности - менее половины (44 единицы) готовы немедленно подняться в воздух. Не лучше обстоит дело с истребителями Mirage 2000, которые долгое время составляли основу ВВС Франции: лишь 38% от числящихся на воздушных базах Mirage несут боевое дежурство в настоящее время.

"Согласно действующим правилам, после часа полета самолет находится на обслуживании более 30 часов", - пишет Liberacion.

Среди наиболее доступных самолетов числятся, в частности, самолеты-заправщики Boeing KC-135, которые были закуплены еще при генерале Шарле де Голле. Их возраст превышает 50 лет. В то же время, из 14 числящихся в строю французских ВВС военно-транспортных Hercules С-130 лишь треть готова к немедленному вылету по тревоге, отмечает французская газета.