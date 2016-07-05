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    ВВС Египта ликвидировали на Синае около 25 боевиков ИГ

    В ходе рейда были уничтожены три склада с оружием и боеприпасами

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Египетские ВВС нанесли серию ударов по позициям боевиков местной ячейки "Исламского государства" (ИГ) на севере Синая, ликвидировав около 25 экстремистов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, налетам подверглись районы к югу от города Шейх-Зувейд и западнее Эль-Ариша - столицы провинции Северный Синай.

    В рейдах были задействованы вертолеты AH-64 Apache и истребители F-16. Уничтожены три склада с оружием и боеприпасами, а также три начиненные взрывчаткой машины, которые террористы намеревались использовать в атаках на силовиков. 

    При бомбардировках порядка 50 боевиков получили ранения.

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