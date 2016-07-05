ВВС Египта ликвидировали на Синае около 25 боевиков ИГ

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Египетские ВВС нанесли серию ударов по позициям боевиков местной ячейки "Исламского государства" (ИГ) на севере Синая, ликвидировав около 25 экстремистов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, налетам подверглись районы к югу от города Шейх-Зувейд и западнее Эль-Ариша - столицы провинции Северный Синай.

В рейдах были задействованы вертолеты AH-64 Apache и истребители F-16. Уничтожены три склада с оружием и боеприпасами, а также три начиненные взрывчаткой машины, которые террористы намеревались использовать в атаках на силовиков.

При бомбардировках порядка 50 боевиков получили ранения.