ВВС Дании сообщили о прибытии в страну четырех истребителей F-35 из США

Вооруженные силы Дании сообщили о прибытии в страну еще четырех истребителей F-35 из США.

Вооруженные силы Дании сообщили о прибытии в страну еще четырех истребителей F-35 из США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

"Вчера четыре новых F-35 приземлились на (аэродроме) Скрюдструп, как запланировано", - сказано в сообщениии.

В июне 2023 года Датское радио со ссылкой на минобороны сообщало, что ВВС страны проведут замену парка истребителей F-16 на F-35 на два года раньше, чем планировалось (в 2025 году вместо 2027-го), что ускорит передачу F-16 Украине.

Согласно публикации, всего Копенгаген заказал у США 27 истребителей F-35, из них 15 уже находятся в Дании, еще шесть остаются в Штатах, а другие шесть истребителей планируется поставить до конца 2026 года.