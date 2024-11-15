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ВВС Британии отследили полет Ту-142 ВКС РФ вблизи своего воздушного пространства

ВВС Британии отследили полет Ту-142 ВКС РФ вблизи своего воздушного пространства Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании отследили полет российского противолодочного самолета Ту-142 над Северным морем вблизи воздушного пространства королевства.
Другие страны
15 ноября 2024 г. 16:48
ВВС Британии отследили полет Ту-142 ВКС РФ вблизи своего воздушного пространства

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании отследили полет российского противолодочного самолета Ту-142 над Северным морем вблизи воздушного пространства королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Пресс-служба королевских ВВС сообщила о том, что британские ВМС в свою очередь сопроводили проход двух групп российских военных кораблей, которые направлялись в сторону Атлантического океана и Балтийского моря.

В Минобороны Великобритании указали, что это второй случай за последние три месяца, когда королевские ВВС и ВМС заметили российские самолеты и корабли вблизи британских границ в течение одной недели.

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