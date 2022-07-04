О нас

ВВС Бразилии перехватили самолет с 500 кг кокаина

ВВС Бразилии перехватили самолет с 500 кг кокаина ВВС Бразилии в воскресенье перехватили легкомоторный самолет с 500 кг кокаина на борту.
Другие страны
4 июля 2022 г. 08:35
ВВС Бразилии перехватили самолет с 500 кг кокаина

ВВС Бразилии в воскресенье перехватили легкомоторный самолет с 500 кг кокаина на борту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила их пресс-служба.

"Два самолета A-29 Super Tucano были подняты в воздух для слежения за судном и его перехвата", - говорится в публикации на сайте ВВС. Как уточняется, после того как пилот легкомоторного самолета не вышел на связь и отказался следовать требованию о заходе на посадку на указанный аэродром, военные летчики произвели предупредительные выстрелы.

После приземления самолета в сельской местности в штате Сан-Паулу прибывший на место наряд полиции обнаружил на борту 500 кг кокаиновой пасты. Находившимся на борту двоим контрабандистам удалось скрыться.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Braziliyada yarım ton narkotik daşıyan təyyarə saxlanılıb

Другие новости из категории

Австралия снимает ограничения на въезд
Австралия снимает ограничения на въезд
4 июля 2022 г. 07:57
В Швейцарии ожидают усиления миграционного давления на Европу
В Швейцарии ожидают усиления миграционного давления на Европу
4 июля 2022 г. 07:41
СМИ: более 90% немцев сократили расходы из-за инфляции и роста цен
СМИ: более 90% немцев сократили расходы из-за инфляции и роста цен
4 июля 2022 г. 07:16
В Канаде мужчина открыл огонь из пневматики по прохожим
В Канаде мужчина открыл огонь из пневматики по прохожим
4 июля 2022 г. 07:00
В Японии заявили, что продолжат покупать и перевозить газ из России
В Японии заявили, что продолжат покупать и перевозить газ из России
4 июля 2022 г. 06:14
Франция приняла 100 тысяч украинских беженцев
Франция приняла 100 тысяч украинских беженцев
4 июля 2022 г. 05:35
Жертвами стрельбы в Копенгагене стали три человека
Жертвами стрельбы в Копенгагене стали три человека
4 июля 2022 г. 03:22
Шольц заявил, что никто не знает, сколько продлится спецоперация РФ на Украине
Шольц заявил, что никто не знает, сколько продлится спецоперация РФ на Украине
4 июля 2022 г. 02:58
Глава Amazon раскритиковал Байдена за призыв снизить цены на бензин
Глава Amazon раскритиковал Байдена за призыв снизить цены на бензин
4 июля 2022 г. 01:54
Неизвестные открыли огонь по людям в баре в Мексике, пять человек погибли
Неизвестные открыли огонь по людям в баре в Мексике, пять человек погибли
4 июля 2022 г. 01:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi