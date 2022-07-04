ВВС Бразилии перехватили самолет с 500 кг кокаина

ВВС Бразилии в воскресенье перехватили легкомоторный самолет с 500 кг кокаина на борту.

ВВС Бразилии в воскресенье перехватили легкомоторный самолет с 500 кг кокаина на борту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила их пресс-служба.

"Два самолета A-29 Super Tucano были подняты в воздух для слежения за судном и его перехвата", - говорится в публикации на сайте ВВС. Как уточняется, после того как пилот легкомоторного самолета не вышел на связь и отказался следовать требованию о заходе на посадку на указанный аэродром, военные летчики произвели предупредительные выстрелы.

После приземления самолета в сельской местности в штате Сан-Паулу прибывший на место наряд полиции обнаружил на борту 500 кг кокаиновой пасты. Находившимся на борту двоим контрабандистам удалось скрыться.