ВВС Бразилии перехватили самолет с 500 кг кокаина на борту

Баку. 7 марта . REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Бразилии перехватили двухмоторный самолет, на борту которого находилось 500 кг кокаина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил портал UOL.

По предварительным данным, самолет вылетел с территории соседней Боливии. Находясь в воздушном пространстве Бразилии, пилот отказывался выходить на связь. Тогда местные ВВС вынудили его приземлиться на территории штата Мату-Гросу.

Во время обысков на земле на борту воздушного судна была обнаружена крупная партия кокаина.

В аэропорту Рио-де-Жанейро 4 марта была конфискована крупнейшая в истории Бразилии партия кокаина. В 48 сумках полицейские нашли почти 1,5 т наркотиков. Груз занимал два грузовых контейнера.

Кокаин по запаху обнаружили служебные собаки. Животных не сбили даже ароматные приправы, находившиеся в контейнерах.