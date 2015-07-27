ВВС "аравийской коалиции" ошибочно ударили по позициям правительственных сил на юге Йемена, есть жертвы

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ ВВС "аравийской коалиции", возглавляемой Саудовской Аравией, по ошибке нанесли авиаудары по позициям правительственных сил в Йемене, в результате чего погибли 12 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство France Presse.

По его данным, бомбардировке подверглись районы авиабазы Аль-Анад в провинции Лахдж, где, по сведениям сил коалиции, находились позиции мятежников-хуситов - сторонников движения "Ансар Аллах".