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ВВС Афганистана уничтожили главаря талибов вместе с 14 боевиками

ВВС Афганистана уничтожили главаря талибов вместе с 14 боевиками
​На северо-западе Афганистана, в провинции Балх, в результате авиаудара ВВС страны уничтожили назначенного талибами главу уезда Чимтал
© AP

На северо-западе Афганистана, в провинции Балх, в результате авиаудара ВВС страны уничтожили назначенного талибами главу уезда Чимтал.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-центре 209 корпуса "Шохин" афганской национальной армии.

Теневой глава уезда Гол Наби Мубариз и 14 сопровождавших его боевиков были ликвидированы накануне вечером на территории Чимтала, после того как колонна вооруженной группы была опознана и атакована с воздуха авиацией афганской национальной армии.

По данным военных, в ходе авиаудара ранения получили 20 боевиков.

В пресс-центре добавили, что боевики намеревались атаковать избирательные участки на территории уезда.

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