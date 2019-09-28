ВВС Афганистана уничтожили главаря талибов вместе с 14 боевиками

На северо-западе Афганистана, в провинции Балх, в результате авиаудара ВВС страны уничтожили назначенного талибами главу уезда Чимтал.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-центре 209 корпуса "Шохин" афганской национальной армии.
Теневой глава уезда Гол Наби Мубариз и 14 сопровождавших его боевиков были ликвидированы накануне вечером на территории Чимтала, после того как колонна вооруженной группы была опознана и атакована с воздуха авиацией афганской национальной армии.
По данным военных, в ходе авиаудара ранения получили 20 боевиков.
В пресс-центре добавили, что боевики намеревались атаковать избирательные участки на территории уезда.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости