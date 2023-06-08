ВВП Японии в первом квартале вырос на 2,7%

ВВП Японии в первом квартале 2023 года, по окончательной оценке, увеличился на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

ВВП Японии в первом квартале 2023 года, по окончательной оценке, увеличился на 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные правительства страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста лишь на 1,9%. Предварительная оценка предполагала рост на 1,6%.

К предыдущему кварталу ВВП Японии увеличился на 0,7%. Аналитики прогнозировали рост на 0,5%, а предварительная оценка показывала увеличение на 0,4%.

В четвертом квартале прошлого года ВВП страны поднялся на 0,4% в пересчете на год.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в первом квартале вырос на 0,5% к предыдущему кварталу.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде увеличился на 1,5% в квартальном выражении, частных - на 1,4%. Экспорт в квартальном выражении снизился на 4,2%, а импорт - на 2,3%.