ВВП Японии продемонстрировал рекордный за 40 лет рост

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Японии за период с июля по сентябрь этого года вырос на 21,4% в годовом исчислении, продемонстрировав рекордный за последние 40 лет рост.

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Японии за период с июля по сентябрь этого года вырос на 21,4% в годовом исчислении, продемонстрировав рекордный за последние 40 лет рост.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник правительством страны данные.

Квартальный рост ВВП в реальном выражении составил 5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Частное потребление в то же время выросло на 4,7%, а экспорт - на 7%. Стоит отметить, что ВВП Японии продемонстрировал рост впервые за последние четыре квартала. Резкий рост показателей в июле-сентябре местные аналитики связывают с ослаблением ограничительных мер, введенных весной из-за ситуации с коронавирусом, и началом реализации правительством страны кампании по восстановлению внутреннего туристического и ресторанного бизнеса, пострадавших от пандемии.