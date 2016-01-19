ВВП Китая в 2015 году замедлился до 6,9%

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Темпы роста ВВП Китая в 2015 году в годовом выражении замедлились до 6,9% против 7,3% в 2014 году, что является худшим показателем за последние 25 лет, свидетельствуют данные Национального статистического бюро Китая, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно предварительным данным, внутренний валовой продукт Китая в 2015 году составил 67,670 трлн. юаней (около 10,3 трлн. долларов), что на 6,9% больше, чем в прошлом году. В частности, годовой рост ВВП в первом квартале составил 7%, во втором – 7%, в третьем – 6,9%, в четвертом – 6,8%", - говорится в опубликованном во вторник докладе.