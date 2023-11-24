ВВП Германии снизился

В третьем квартале этого года валовый внутренний продукт (ВВП) крупнейшей экономики еврозоны — Германии — снизился на 0,1%.

В третьем квартале этого года валовый внутренний продукт (ВВП) крупнейшей экономики еврозоны - Германии - снизился на 0,1%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление главы Федерального статистического бюро Германии (Destatis) Рута Бранда.

"После слабого развития в первом полугодии экономика Германии начала второе полугодие с незначительного сокращения", — следует из заявления.

В годовом выражении ВВП Германии упал на 0,8%.

Согласно данным Destatis, экспорт из Германии в сентябре уменьшился на 7,5% в годовом выражении и составил 126,5 млрд евро. По сравнению с августом показатель снизился на 2,4%.

Старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар 9 сентября в статье для The Wall Street Journal отметил, что на экономику Германии негативно повлияли чересчур высокие цены на энергоносители, конкуренция с Китаем, а также ограничения в торговле. Среди других трудностей экономист назвал рост инфляции в Германии, в том числе повышение цен на продукты питания, а также падение производства в германской промышленности.