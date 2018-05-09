Вводить новые санкции против Ирана будет труднее, предупредила Клинтон

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Восстанавливать санкции против Ирана будет гораздо труднее.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.

"Выход из ядерной сделки с Ираном — это большая ошибка. Это вредит безопасности и авторитету Америки. Иран теперь более опасен. В чем "план Б"? Любой, кто думает, что ответ — это бомбежки, крайне дезинформирован", — написала Клинтон в сети микроблогов Twitter.

"В качестве госсекретаря я помогла договориться о жестких международных санкциях, которые привели Иран за стол переговоров. Это будет намного сложнее во второй раз, особенно теперь, когда наш авторитет пострадал", — заявила Клинтон.

"Также будет сложнее иметь дело с другими угрозами, такими как баллистические ракеты и терроризм. Теперь у нас нет рычага давления, а Иран может делать все, что захочет", — заключила Клинтон.

Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря в 2009-2013 годах при президенте Бараке Обаме.