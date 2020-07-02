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ВУЗы России могут перенести начало учебного года из-за коронавируса

ВУЗы России могут перенести начало учебного года из-за коронавируса Российские вузы имеют право самостоятельно переносить начало учебного года на срок до двух месяцев до нормализации эпидемической ситуации в регионе.
Другие страны
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2 июля 2020 г. 16:30
ВУЗы России могут перенести начало учебного года из-за коронавируса

Российские вузы имеют право самостоятельно переносить начало учебного года на срок до двух месяцев до нормализации эпидемической ситуации в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСC, об этом сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на пресс-конференции, посвященной приемной кампании в 2020 году.

По его словам, Минобрнауки исходит из базового сценария, по которому учебный год 1 сентября начнется в привычном формате.

"Но вместе с тем это может быть совершенно в разных регионах по-разному, есть два варианта развития: первое - уже сегодня по законодательству университеты по решению ученого совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев. Это, конечно, не очень удобно, но может быть такой вариант - отсрочить начало учебного года до завершения вот этой опасной ситуации", - сказал он.

Второй вариант, по словам Афанасьева, заключается в том, что новый учебный год вузы могут начать в дистанционном режиме.

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