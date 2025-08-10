Вулкан Симмоэ в Японии выбросил столб пепла на высоту 3 км

Крайне активный вулкан Симмоэ на юго-западном японском острове Кюсю выбросил столб раскаленного пепла и дыма на высоту более 3 км. Зону к северо-востоку от его кратера на расстоянии 14 км засыпает мелкими камнями и пемзой.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK .

Местные власти предупреждают об опасности выброса потока лавы.

Вулкан Симмоэ высотой 1 420 м сотрясают землетрясения с конца июня. Он несколько раз извергался с октября 2017 года, а выбросы пепла из его кратера неоднократно приводили к перебоям в местном авиационном сообщении. Всего в Японии насчитывается около 50 действующих вулканов.