О нас

Вулкан Канлаон выбросил столб пепла и дыма на высоту 5 км

Вулкан Канлаон выбросил столб пепла и дыма на высоту 5 км Вулкан Канлаон, расположенный на острове Негрос, выбросил над своим жерлом столб пепла и дыма на высоту 5 км.
Другие страны
3 июня 2024 г. 18:44
Вулкан Канлаон выбросил столб пепла и дыма на высоту 5 км

Вулкан Канлаон, расположенный на острове Негрос, выбросил над своим жерлом столб пепла и дыма на высоту 5 км.

Как передает Report, об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин.

По его данным, "взрывное вулканическое извержение" продолжалось шесть минут и "ему предшествовало относительно сильное вулкано-тектоническое землетрясение".

"Населению настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и избегать опасной зоны радиусом 4 км, чтобы свести к минимуму риски, связанные с внезапными взрывами, камнепадами и оползнями", - говорится в сообщении.

"Власти гражданской авиации также должны рекомендовать пилотам избегать полетов вблизи вершины вулкана, поскольку пепел от любого внезапного извержения может быть опасен для самолетов", - указали в филиппинском институте.

Активный вулкан Канлаон находится на территории национального парка и является туристической достопримечательностью острова Негрос. Высота вулкана составляет более 2,4 тыс. м, диаметр основания равен 30 км. В последний раз он извергался в 2017 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
31 мая 2024 г. 17:00
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
31 мая 2024 г. 16:35
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
31 мая 2024 г. 13:10
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
31 мая 2024 г. 10:43
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
30 мая 2024 г. 15:04
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
30 мая 2024 г. 13:19
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
29 мая 2024 г. 20:40
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
29 мая 2024 г. 20:21
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для зеленого перехода может быть одобрен до конца года
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года
29 мая 2024 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi