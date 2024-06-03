Вулкан Канлаон выбросил столб пепла и дыма на высоту 5 км

Вулкан Канлаон, расположенный на острове Негрос, выбросил над своим жерлом столб пепла и дыма на высоту 5 км.

Вулкан Канлаон, расположенный на острове Негрос, выбросил над своим жерлом столб пепла и дыма на высоту 5 км.

Как передает Report, об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин.

По его данным, "взрывное вулканическое извержение" продолжалось шесть минут и "ему предшествовало относительно сильное вулкано-тектоническое землетрясение".

"Населению настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и избегать опасной зоны радиусом 4 км, чтобы свести к минимуму риски, связанные с внезапными взрывами, камнепадами и оползнями", - говорится в сообщении.

"Власти гражданской авиации также должны рекомендовать пилотам избегать полетов вблизи вершины вулкана, поскольку пепел от любого внезапного извержения может быть опасен для самолетов", - указали в филиппинском институте.

Активный вулкан Канлаон находится на территории национального парка и является туристической достопримечательностью острова Негрос. Высота вулкана составляет более 2,4 тыс. м, диаметр основания равен 30 км. В последний раз он извергался в 2017 году.